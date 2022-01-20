إصابات كورونا ترتفع إلى 10 ملايين حالة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى القارة، ارتفع إلى 10 ملايين و454 ألفا و76 حالة إصابة، كما سجلت 234 الفا و891 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.





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