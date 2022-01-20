رومانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى رومانيا، اليوم الخميس، تسجيل 19 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية لها منذ بداية الجائحة فى فبراير 2020.





وقالت وزارة الصحة الرومانية بحسب موقع "رومانيا جورنال" إن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء بلغ مليونا و964 ألفا و21 إصابة فيما بلغ إجمالى الوفيات 59 ألفا و401 حالة وفاة بعد تسجيل 43 حالة جديدة. وبلغ العدد الإجمالى للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 16 مليون و198 ألفا و959 شخصا من بينهم 7 ملايين و916 ألفا و347 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

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