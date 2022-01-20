مصرع 29 شحصا في تدافع خلال تجمع ديني في ليبيريا

قتل ما لا يقل عن 29 شخصا في حادث تدافع خلال تجمع ديني مسيحي في ضواحي مونروفيا عاصمة ليبيريا على ما ذكرت الشرطة، الخميس.

ووقع الحادث ليل الأربعاء الخميس بسحب وسائل الإعلام.

وقال المتحدث باسم الشرطة موزيس كارتر لوكالة فرانس برس إن الحصيلة موقتة “وقد ترتفع”.

وأوضح أن “بين القتلى أطفالا كانوا يشاركون في الحدث”.

ولم تتضح بعد طبيعة هذا التجمع الديني ولا ملابسات الحادث. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تجمع صلاة مسيحي نظم في ملعب لكرة القدم.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس “سمعت جلبة قوية” قرابة نهاية التجمع موضحا انه رأى جثثا عدة.

ولا تزال ليبيريا وهي أقدم جمهورية في القارة الإفريقية تعاني من الفقر ومن تداعيات حروب أهلية بين عامي 1989 و2003 ومن وباء إيبولا في غرب إفريقيا بين 2014 و2016.