تطور غير متوقع.. ديمبيلي يتلقى رسالة "عاجلة" من برشلونة

في تطور "غير متوقع"، أعلن مدير كرة القدم بنادي برشلونة نهاية قصة الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق، موجها رسالة بلهجة صارمة يطلب فيها من اللاعب الرحيل فورا.

وقال مدير كرة القدم في نادي برشلونة، ماتيو أليماني، الخميس، إن النادي يسعى لبيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، عقب رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو.

وقال أليماني: "خلال الأشهر الستة أو السبعة التي كنا نتفاوض فيها، قدم برشلونة عدة عروض لعثمان للاستمرار في صفوف الفريق، وقد رفضها جميعا وكلاؤه. ولذا، طالبنا اللاعب ووكلاءه بضرورة مغادرته على الفور، لأننا نريد لاعبين ملتزمين بمستقبل الفريق، وأنه يجب أن يغادر قبل 31 يناير الجاري".

وكان برشلونة يرغب بتجنب هذا السيناريو في ظل الديون الكبيرة على كاهل النادي التي تبلغ حوالي مليار يورو، ويأمل أن يجد برحيل ديمبيلي فرصة لإنعاش صندوقه المالي في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يدرج تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ديمبيلي في تشكيلة فريقه في مباراة كأس الملك في أتلتيك بلباو التي تقام الخميس. وقال أليماني إن القرار كان نتيجة مباشرة لرفضه توقيع عقد جديد.

وحطم برشلونة رقمه القياسي للانتقالات لضم ديمبيلي، مهاجم بوروسيا دورتموند، عام 2017 في صفقة بقيمة 147 مليون يورو، وشكك العديد من مشجعي برشلونة في الصفقة الباهظة الثمن التي استهلكت جزءا كبيرا من 220 مليون يورو التي حصل عليها برشلونة من باريس سان جرمان مقابل بيع نيمار قبلها بأسابيع فقط.