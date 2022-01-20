جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن الخدمة الصحفية للوزارة: "من المقرر أن تتلقى بيلاروسيا أكبر دفعة على الإطلاق من اللقاحات وهى 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من الصين من قبل وزارة الرعاية الصحية البيلاروسية، و1.5 مليون جرعة تبرعت بها الصين إلى بيلاروسيا كمساعدات خارجية".
ومن المنتظر أن تقيم وزارة الرعاية الصحية حفلا سيوقع خلاله وزير الرعاية الصحية ديمترى بينيفيتش وسفير الصين لدى بيلاروسيا على المستندات الداعمة لهذه الشحنة المهمة.
ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد الآن 719 ألفا و485 تعافى منهم 712 ألفا 239 مريضا بينما توفى ما يصل إلى 5866 مريضا بكورونا منذ تفشى العدوى فى بيلاروسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا تحصل على 3 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.