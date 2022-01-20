بيلاروسيا تحصل على 3 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن الخدمة الصحفية للوزارة: "من المقرر أن تتلقى بيلاروسيا أكبر دفعة على الإطلاق من اللقاحات وهى 1.5 مليون جرعة تم شراؤها من الصين من قبل وزارة الرعاية الصحية البيلاروسية، و1.5 مليون جرعة تبرعت بها الصين إلى بيلاروسيا كمساعدات خارجية".

ومن المنتظر أن تقيم وزارة الرعاية الصحية حفلا سيوقع خلاله وزير الرعاية الصحية ديمترى بينيفيتش وسفير الصين لدى بيلاروسيا على المستندات الداعمة لهذه الشحنة المهمة.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد الآن 719 ألفا و485 تعافى منهم 712 ألفا 239 مريضا بينما توفى ما يصل إلى 5866 مريضا بكورونا منذ تفشى العدوى فى بيلاروسيا.