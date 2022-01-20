برى يدعو لجان النواب اللبنانى لدراسة قانون لاسترداد الأموال المحولة للخارج

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اللجان المشتركة بالمجلس لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لدراسة عدد من القوانين من بينها مقترح قانون استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة للخارج بعد تاريخ 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذى شهد حراكا شعبيا فى الشارع اللبنانى.





وتضمنت دعوة الانعقاد لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطنى والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك فى العاشرة والنصف صباح الأربعاء المقبل. ويشمل جدول الأعمال دراسة مقترحين أحدهما بقانون المنافسة والثانى يهدف إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 الخاص بموازنة عام 2019.

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