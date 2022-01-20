مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين إثر انفجار فى لاهور الباكستانية

جدة - نرمين السيد - وصرح المسؤول البارز بالشرطة عابد خان أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، فيما لا زالت السلطات تحاول التعرف على الجهاز الذى استخدم فى الانفجار، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.
وأدان رئيس وزراء باكستان عمران خان الهجوم فى بيان، مطالبا كل السلطات المحلية بتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمصابين، ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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