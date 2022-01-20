تايلاند توافق على إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم المركز تاويسيلب فيسانويوتين إن الأطفال سيتم تطعيمهم بجرعات من لقاح فايزر-بيونتيك التى تأتى فى أوعية بغطاء برتقالى لتمييزها عن جرعات البالغين، وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العام الماضى على استخدامه فى تحصين الأطفال من 5 إلى 11 عاما.

وأشار إلى أن المركز وافق على خطة لإعطاء 6ر11 مليون جرعة من لقاح فايزر المعبأ فى الأوعية ذات الغطاء البرتقالى الشهر المقبل للأطفال على مستوى تايلاند، ومن المقرر وصول الجرعات نهاية الشهر الجارى، بحسب موقع /ذا نيشن تايلاند/ الإخبارى التايلاندى.