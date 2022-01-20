نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسابي في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام حسابي في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية للإطلاع على حالة الطلب أو الاستعلام عن الدفعات المالية لمن تم قبولهم ضمن الدفعة الأولى ممن انطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن إيداع الضمان الاجتماعي أول دفعة للمتقدمين الجدد المؤهلين وفق الآلية المطورة اليوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 1443هـ، وأكدت على إتاحة التسجيل في الضمان المطور لمن ينطبق عليه الشروط والمعايير الجديدة على مدار الساعة دون تحديد موعداً لإغلاق باب التقديم على الضمان، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة الضمان المطور الإلكترونية.

رابط حسابي في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية إنشاء حساب جديد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها بشكل رسمي وإيقاف المنصة السابقة، حيث لم تعد البوابة القديمة تستقبل طلبات للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقد أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعطاء المستفيدين الحاليين مهلة ستة أشهر للانتقال التدريجي للمنصة الجديدة، حيث يجب على كافة المستفيدين وفق النظام السابق القيام بإنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والإعانات الاجتماعية للتقديم على البرنامج، حيث سيخضع الجميع لدراسة الاستحقاق وفق المعايير الجديدة للتعرف على مدى أحقيته للمعاش.

وبعد الانتهاء من تقديم الطلب في الضمان، تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب وإجراء الزيارة المنزلية والتحقق من رقم الحساب المصرفي المقرر تحويل الراتب إليه، حيث قد يجد البعض أن حالة طلبه تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق، وهذا يتعلق بالتحقق من صحة رقم الحساب البنكي وأنه باسم المتقدم الأساسي، لذلك يجب التأكد من صحة الآيبان عند تعبئة الملف الموحد.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق تدريجياً على دفعات حتى يتم الانتهاء من إعلان القبول أو الرفض لكافة المتقدمين، وقد تستغرق عملية الدراسة بعض الوقت، لذلك يرجى الانتظار حتى يتم إشعاركم بالتأهل أو الرفض مع ذكر أسباب عدم الأهلية للقبول في النظام، ومن يرغب في الإطلاع على حسابي في الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa).

راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ الاستحقاق بناءً على عدد الأفراد المقيمين في المسكن الواحد، ومجموع الدخل الشهري على مدار عام سابق على تاريخ التقديم لجميع الأفراد، ومن جانبها أوضحت أن الحد الأعلى لقيمة المعاش للفرد المستقل أو عائل الأسرة هو 1100 ريال، والمبلغ المستحق للتابع هو 550 ريال كحد أقصى.

وقد يقل المعاش عن ذلك نظراً للعوامل المؤثرة في الضمان مثل الثروات المملوكة للفرد، فالمبلغ المذكور هو الحد الأعلى للمعاش، ومن يرغب في معرفة القيمة المستحقة وفق حاسبة الضمان أو طريقة حساب الضمان بالآلية الجديدة، أو التعرف على إجابة سؤال كم استحقاق الضمان للأسرة المكونة من شخصان حتى تسع أشخاص، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.