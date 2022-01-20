منصة مدرستي تسجيل جديد رابط الدخول

منصة مدرستي تسجيل جديد ، تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستنا ، بعد بداية العام الدراسي الجديد ، وهو موضوع جذب انتباه العديد من أولياء الأمور ، سواء كانت مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو مدرسة متوسطة ، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الإجراءات لتسهيل عمل الأطفال. إحدى الشركات التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وذلك لحمايتهم من تأثير وباء التاج الجديد ، والذي يتضمن إطلاق منصة التعليم عن بعد “مدرستي”.

منصة مدرستي تسجيل جديد للابتدائي

بعد بداية العام الدراسي الجديد يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن رابط منصة مدرستنا المسجلة حديثًا 1443 ، وذلك للتسجيل في المنصة وخاصة الطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، وذلك للحصول على المعلومات من تستفيد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، لذلك يمكنك تسجيل حساب جديد على المنصة باتباع أهم الخطوات كما يلي:

الوصول إلى رابط منصة مدرستي عبر: madrasati.sa

انقر فوق الرمز الموجود في الصفحة الرئيسية والذي يشير إلى “العودة إلى المدرسة”.

حدد زر تسجيل جديد.

اكتب جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع.

انقر فوق أيقونة التحقق للتحقق من صحة البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رسالة نصية إليك عبر هاتفك المحمول ، والتي قمت بإدخالها في البيانات المطلوبة. تحتوي الرسالة النصية القصيرة على رمز التحقق لبيانات التسجيل الخاصة بك.

أدخل الرمز في المساحة المخصصة له.

انقر فوق أيقونة التحقق مرة أخرى.

قم بتأكيد منصة تسجيل الدخول.

استعادة حساب مدرستي عبر توكلنا

تتيح لك المنصة فرصة استرداد حسابك عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا على هاتفك المحمول باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى تطبيق توكلنا على هاتفك عبر: ta.sdaia.gov.sa حدد الأيقونة التي تظهر الخدمة. انقر فوق الرمز الذي يشير إلى “خدمات التعليم”. انقر فوق رمز My School Data. هنا سترى جميع المعلومات الكاملة المطلوبة.

مزايا منصة مدرستي التعليمية