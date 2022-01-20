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عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل جديد رابط الدخول - ثقفني
منصة مدرستي تسجيل جديد ، تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستنا ، بعد بداية العام الدراسي الجديد ، وهو موضوع جذب انتباه العديد من أولياء الأمور ، سواء كانت مدرسة ابتدائية أو ثانوية أو مدرسة متوسطة ، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية بعض الإجراءات لتسهيل عمل الأطفال. إحدى الشركات التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وذلك لحمايتهم من تأثير وباء التاج الجديد ، والذي يتضمن إطلاق منصة التعليم عن بعد “مدرستي”.
منصة مدرستي تسجيل جديد للابتدائي
- بعد بداية العام الدراسي الجديد يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن رابط منصة مدرستنا المسجلة حديثًا 1443 ، وذلك للتسجيل في المنصة وخاصة الطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ، وذلك للحصول على المعلومات من تستفيد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، لذلك يمكنك تسجيل حساب جديد على المنصة باتباع أهم الخطوات كما يلي:
- الوصول إلى رابط منصة مدرستي عبر: madrasati.sa
- انقر فوق الرمز الموجود في الصفحة الرئيسية والذي يشير إلى “العودة إلى المدرسة”.
- حدد زر تسجيل جديد.
- اكتب جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع.
- انقر فوق أيقونة التحقق للتحقق من صحة البيانات المطلوبة.
- سيتم إرسال رسالة نصية إليك عبر هاتفك المحمول ، والتي قمت بإدخالها في البيانات المطلوبة. تحتوي الرسالة النصية القصيرة على رمز التحقق لبيانات التسجيل الخاصة بك.
- أدخل الرمز في المساحة المخصصة له.
- انقر فوق أيقونة التحقق مرة أخرى.
- قم بتأكيد منصة تسجيل الدخول.
استعادة حساب مدرستي عبر توكلنا
- تتيح لك المنصة فرصة استرداد حسابك عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا على هاتفك المحمول باتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى تطبيق توكلنا على هاتفك عبر: ta.sdaia.gov.sa
- حدد الأيقونة التي تظهر الخدمة.
- انقر فوق الرمز الذي يشير إلى “خدمات التعليم”.
- انقر فوق رمز My School Data.
- هنا سترى جميع المعلومات الكاملة المطلوبة.
مزايا منصة مدرستي التعليمية
- يحقق أهداف التعليم عن بعد ، وأهمها تحسين المستوى العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي للطلاب.
- يتم تقديم جميع الدورات التعليمية بمراحل مختلفة بشكل احترافي مما يساعد على تعويض النقص في الإداريين والمعلمين.
- يتكيف بسهولة ومرونة مع وقت كل طالب ووضعه ، مما يسمح للطلاب بالتعلم في أي وقت وفي أي مكان من خلال القنوات التعليمية والفصول الدراسية الافتراضية. يمكن للطلاب الوصول إلى المنصة في المنزل أو في الخارج.
- تساعد المنصة الطالب على الاعتماد على نفسه ، لأن الطالب يدخل المنصة بنفسه ويأخذ الفصل عن طريق الفصل الافتراضي أو مشاهدة مقطع فيديو ، يقوم الطالب بتسجيل البحث وكافة الملاحظات بشكل كامل حتى
- يتمكن من تدوينها كلها. المعلومات التي يحتاجها في البحث.
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