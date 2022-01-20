نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للعزاب وخطوات التسجيل في المبادرات السكنية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للعزاب، التي يبحث عنها كل شاب في المملكة العربية السعودية الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية التي توفر العديد من التمويلات السكنية لكافة المواطنين بداخل المملكة طبقا إلى رؤيتها المستقبلية في توفير كافة احتياجات المواطنين من الخدمات السكنية، سوف نعرض لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كل ما هو جديد في آلية حصول المواطنين على الدعم السكني وأهمها شروط الدعم السكني للعزاب الذي هو محور حديثنا في هذا المقال.

شروط الدعم السكني للعزاب

حددت وزارة الإسكان عبر لائحة الدعم السكني بعد العوامل الهامة لحصول المواطن علي الدعم السكني سواء كان المتقدم للتمويل رجل أو امرأة وجاء أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عام كحد أقصى، بمعني أن لا يزيد عن هذا العمر.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم أن لا يكون قد سبق له الزواج من قبل.

يجب أن لا يكون المتقدم لدية وحدة سكنية ذات جودة عالية خلال آخر 5 سنوات على الأقل.

ذات جودة عالية خلال آخر 5 سنوات على الأقل. يجب عدم استفادة المتقدم من أي تمويلات سكنية من وزارة الإسكان من قبل.

ضرورة أن يكون المواطن متواجد بالأراضي السعودية.

عدم مغادرة المواطن البلاد أكثر من 3 شهور في العام الواحد إلا في حالات خاصة مثل استكمال تعليم أو علاج.

التسجيل في الدعم السكني

يتمكن المواطنين السعوديين الذي جاءت شروط الدعم السكني متوافقة مع ظروفهم الدخول مباشرة التسجيل في الدعم السكني أو من خلال بعد اتباع الخطوات التالية:

القيام بالذهاب إلكترونياً إلى وزارة الإسكان. الضغط على البرامج والمبادرات والتوجه إلى سكني. القيام بفتح تسجيل جديد والذي يوجهك إلي التسجيل عبر النفاذ الوطني وتسجيل كافة البيانات المطلوبة. إذا كان لديك حساب يجب عليك تسجيل كلمة المرور وكلمة السر. تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الجوال والتحقق من الرمز المري.

المبادرات السكنية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن مبادرات الدعم السكني التي شملت كافة أطياف الشعب السعودي ما بين مدنيين وعسكريين ومنسوبي التعليم ومتقاعدين كما ضمت المبادرات السكنية الجديدة تمويلات سكنية تشمل تجديد المساكن وفقا إلي بعض الشروط الخاصة بمبادرة تجديد المساكن حيث اختلفت نسبة التمويل في مبادرة تجديد المساكن للوحدات السكنية المختلفة سواء كانت (شقة سكنية، فيلل تاوين هاوس، دور سكني).

حاسبة الدعم السكني

إذا كان المواطن يرغب في التعرف على مبلغ الدعم السكني الدخول على حاسبة الدعم السكني وإضافة معلومات الدخل وعدد أفراد الأسرة، كما يجب تسجيل المدة التمويلية، وقيمة التمويل والضغط على موافق على القوانين والشروط ثم النقر على أحسب.

شروط الدعم السكني للنساء

وضعت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط الخاصة بدعم النساء السعوديات، من أهمهم الأرامل الذي ينبغي أن لا يكون لديهم أصول تزيد قيمتها عن 5 مليارات ريال بالإضافة إلى وجود الأرملة بداخل الأراضي السعودية، كما يحب على النساء المطلقات أن يكون مر على زمن طلاقها على الأقل عامين.

التواصل مع سكني

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء سكني للاستفسار عن الشروط والتقديم والكثير من الخدمات الأخري التي يقدمها سكني للمواطنين السعودية عبر الرقم التالي (1999090) كما يمكنكم التواصل أيضا عبر خدمة راسلنا علي الموقع الإلكتروني سكني.

كم الدعم السكني للعسكريين

كشفت وزارة الإسكان السعودية على قيمة التمويل السكني المخصص للعاملين في الجهات العسكرية وتضمنت مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يحصل منها المستفيدين على التالي:

قرض اضافي بنسبة 20% من قيمة العقار بحد أقصي 140 ألف ريال.

قرض بمبلغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة السكنية.

ولكن تم تعليق إستقبال الطلبات الجديدة لمبادرة الدعم الإضافية منذ مايو من العام قبل الماضي، ومن المتوقع أن يتم فتح الدعم الإضافي خلال الفترة المقبلة.

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