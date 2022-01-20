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منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات المدرسية 2022

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات المدرسية 2022 - ثقفني

منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات ، حيث يمكن للطلاب والطالبات التعرف على الرابط الخاص بمنصة مدرستي لحل الواجبات، والتي زارها عدد كبير من الطلاب منذ بداية العام الدراسي الحالي ، ويأتي ذلك مع اقتراب طلاب المرحلة الابتدائية من العودة إلى الدراسة الحضورية بداية من الاسبوع المقبل.

منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات

حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على بناء منصة مدرستي ، بشكل أساسي للمساهمة في العملية التعليمية ، حيث أن هذا العام هو عام حضور ، وقد أمضته جميع الفصول من الابتدائي إلى الثانوي ، وتبدأ المنصة دائمًا العمل من الساعة 3:30 صباحًا. 7 مساءً اليوم ، لن يتم استبعاد الطلاب في المدارس الحكومية والأجنبية من قرار الذهاب إلى المدرسة بعد أن فتحت المملكة أبوابها للمعلمين في هذه المدارس.

رافع الواجبات الدراسية على مدرستي

  • بالطبع ، إذا كان لديك مهمة على نظامنا الأساسي ، فسيتم إخطارك ويجب عليك الآن تحميل هذه المهمة من خلال النظام الأساسي حتى تتمكن من تحديد الأخطاء وصحة إجاباتك التي تم تحميلها ، إليك طريقة التحميل الحالية:
  1. انتقل إلى رابط مدرستي الرسمية
  2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.
  3. ستجد العديد من الملفات في الجزء العلوي وعليك النقر فوق المهام.
  4. انقر الآن على المنهج الدراسي.
  5. أنت تقوم حاليًا بتحديد موضوع للمهمة التي تم تحميلها وإكمال المهمة.
  6. انقر الآن على كلمة “Show Assignments” وقم بتحميل الحل إلى منصة التعليم.

خدمات المنصة التعليمية مدرستي

  • ذكرنا أن وزارة التعليم تحاول توفير المزيد من الإمكانات الإلكترونية والتكنولوجية لجميع الطلاب داخل المملكة ، وهو جهد كبير لتوفيرها لهم في الوضع الحالي. فيما يلي بعض الخدمات التي تقدمها المنصة:
  • إذا كنت طالبًا أو مدرسًا أو ولي أمر ، فيجب عليك الآن تسجيل الدخول من خلال منصة مدارسي.
  • من خلال هذه المنصة يمكنك الحصول على دورات بالإضافة إلى جداول المواعيد الإلكترونية.
  • يمكنك الانتقال إلى اجتماعات افتراضية في الفصل الدراسي.
  • جميع الدورات مخصصة لتوضيح جميع المهام لمراعاة الاختلافات الفريدة.
  • يوجد بنك إثراء تعليمي.
  • هناك العديد من الخدمات مثل الاستبيانات والمقاييس لتحديد التحصيل الدراسي والطلاب.
  • تلاحظ أن هناك غرفًا إلكترونية للمعلمين للقاء من وقت لآخر.
  • هناك خدمات خاصة لتحميل المهام وحتى تصحيح المعلم ، والآن إليك كيفية التحميل.

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