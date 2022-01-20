منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات المدرسية 2022

منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات ، حيث يمكن للطلاب والطالبات التعرف على الرابط الخاص بمنصة مدرستي لحل الواجبات، والتي زارها عدد كبير من الطلاب منذ بداية العام الدراسي الحالي ، ويأتي ذلك مع اقتراب طلاب المرحلة الابتدائية من العودة إلى الدراسة الحضورية بداية من الاسبوع المقبل.

منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات

حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على بناء منصة مدرستي ، بشكل أساسي للمساهمة في العملية التعليمية ، حيث أن هذا العام هو عام حضور ، وقد أمضته جميع الفصول من الابتدائي إلى الثانوي ، وتبدأ المنصة دائمًا العمل من الساعة 3:30 صباحًا. 7 مساءً اليوم ، لن يتم استبعاد الطلاب في المدارس الحكومية والأجنبية من قرار الذهاب إلى المدرسة بعد أن فتحت المملكة أبوابها للمعلمين في هذه المدارس.

رافع الواجبات الدراسية على مدرستي

بالطبع ، إذا كان لديك مهمة على نظامنا الأساسي ، فسيتم إخطارك ويجب عليك الآن تحميل هذه المهمة من خلال النظام الأساسي حتى تتمكن من تحديد الأخطاء وصحة إجاباتك التي تم تحميلها ، إليك طريقة التحميل الحالية:

انتقل إلى رابط مدرستي الرسمية أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب. ستجد العديد من الملفات في الجزء العلوي وعليك النقر فوق المهام. انقر الآن على المنهج الدراسي. أنت تقوم حاليًا بتحديد موضوع للمهمة التي تم تحميلها وإكمال المهمة. انقر الآن على كلمة “Show Assignments” وقم بتحميل الحل إلى منصة التعليم.

خدمات المنصة التعليمية مدرستي