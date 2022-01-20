نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات المدرسية 2022 في المقال التالي
منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات ، حيث يمكن للطلاب والطالبات التعرف على الرابط الخاص بمنصة مدرستي لحل الواجبات، والتي زارها عدد كبير من الطلاب منذ بداية العام الدراسي الحالي ، ويأتي ذلك مع اقتراب طلاب المرحلة الابتدائية من العودة إلى الدراسة الحضورية بداية من الاسبوع المقبل.
منصة مدرستي الرسمية حل الواجبات
حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية على بناء منصة مدرستي ، بشكل أساسي للمساهمة في العملية التعليمية ، حيث أن هذا العام هو عام حضور ، وقد أمضته جميع الفصول من الابتدائي إلى الثانوي ، وتبدأ المنصة دائمًا العمل من الساعة 3:30 صباحًا. 7 مساءً اليوم ، لن يتم استبعاد الطلاب في المدارس الحكومية والأجنبية من قرار الذهاب إلى المدرسة بعد أن فتحت المملكة أبوابها للمعلمين في هذه المدارس.
رافع الواجبات الدراسية على مدرستي
- بالطبع ، إذا كان لديك مهمة على نظامنا الأساسي ، فسيتم إخطارك ويجب عليك الآن تحميل هذه المهمة من خلال النظام الأساسي حتى تتمكن من تحديد الأخطاء وصحة إجاباتك التي تم تحميلها ، إليك طريقة التحميل الحالية:
- انتقل إلى رابط مدرستي الرسمية
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.
- ستجد العديد من الملفات في الجزء العلوي وعليك النقر فوق المهام.
- انقر الآن على المنهج الدراسي.
- أنت تقوم حاليًا بتحديد موضوع للمهمة التي تم تحميلها وإكمال المهمة.
- انقر الآن على كلمة “Show Assignments” وقم بتحميل الحل إلى منصة التعليم.
خدمات المنصة التعليمية مدرستي
- ذكرنا أن وزارة التعليم تحاول توفير المزيد من الإمكانات الإلكترونية والتكنولوجية لجميع الطلاب داخل المملكة ، وهو جهد كبير لتوفيرها لهم في الوضع الحالي. فيما يلي بعض الخدمات التي تقدمها المنصة:
- إذا كنت طالبًا أو مدرسًا أو ولي أمر ، فيجب عليك الآن تسجيل الدخول من خلال منصة مدارسي.
- من خلال هذه المنصة يمكنك الحصول على دورات بالإضافة إلى جداول المواعيد الإلكترونية.
- يمكنك الانتقال إلى اجتماعات افتراضية في الفصل الدراسي.
- جميع الدورات مخصصة لتوضيح جميع المهام لمراعاة الاختلافات الفريدة.
- يوجد بنك إثراء تعليمي.
- هناك العديد من الخدمات مثل الاستبيانات والمقاييس لتحديد التحصيل الدراسي والطلاب.
- تلاحظ أن هناك غرفًا إلكترونية للمعلمين للقاء من وقت لآخر.
- هناك خدمات خاصة لتحميل المهام وحتى تصحيح المعلم ، والآن إليك كيفية التحميل.
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