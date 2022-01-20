ليبيا تدشن عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي

دشنت ليبيا، الخميس، عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، بحسب بيان صدر عن البنك، حسب ما أشارت وكالة أنباء رويترز.

وقال البيان إنه جرى "توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد التقى الأحد بديوان المجلس الرئاسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، وذلك لبحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء يأتي تأكيدا على دور المجلس الرئاسي في متابعة توحيد المؤسسات في الدولة، حيث شدد المنفي على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

من جهته، أطلع محافظ ليبيا المركزي، رئيس المجلس الرئاسي على خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.