برلمان ليتوانيا يرفض اقتراحا للحكومة حول التطعيم الإجبارى للعاملين الطبيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا أن اقتراح الحكومة صوت لصالحه 60 نائبا، و53 نائبا ضده، وامتنع عشرة عن التصويت.

من جانبه، قال أوجينيجوس جينتفيلاس رئيس المجموعة السياسية للحركة الليبرالية فى سيماس: "نحتاج إلى استخدام مجموعة كاملة من الإجراءات لتقليل انتشار الفيروس، كل حياة تستحق جهد النواب لاتخاذ الإجراءات، إذا فشلنا فى اتخاذ الإجراءات، يجب أن نتحمل بعض المسؤولية عن كل حالة وفاة".

وقالت رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيتى إنه من المهم للغاية ضمان أن يتمكن العاملون فى المجال الطبى من أداء عملهم بهدوء وسلاسة وأن يتعرضوا لأقل قدر ممكن من المخاطر.

من ناحية أخرى، قال ريميجيس شيمايتيس من المجموعة السياسية للمناطق الليتوانية إن التعديلات المقترحة ستقسم المجتمع عن السياسيين ولن تكون ضرورية، مضيفا أن حوالى 1% فقط من الأطباء الذين يعملون مباشرة مع المرضى لم يتم تطعيمهم ضد كورونا.

وبدأت التعديلات من قبل الحكومة، التى قالت إن الإجراء يهدف إلى ضمان أن مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية يمكن أن تعمل بأمان وسط الانتشار السريع لمتغير أوميكرون، وتشمل التعديلات العاملين غير الطبيين، مثل أولئك الذين يقدمون خدمات التنظيف والتموين.