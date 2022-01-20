جوتيريش: الأمم المتحدة على استعداد لدعم المصالحة الوطنية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية فى إثيوبيا، مشيدا بما تحقق من جهود ملموسة لتحقيق السلام فى إثيوبيا.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين جوتيريش والرئيس النيجيرى السابق "أوباسانجو" الذى زار مؤخرا، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وميكيلى عاصمة إقليم تيجراى.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" أنه على الرغم من هذا التفاؤل، يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن العمليات العسكرية المستمرة تظل تحديا لعملية السلام وتفسد إجراءات بناء الثقة التى نأمل فى أن تتخذها جميع أطراف النزاع.

وأشار "دوجاريك" إلى أن جوتيريش، كرر دعوته لجميع الأطراف من أجل إنهاء الأعمال العدائية بسرعة كخطوة فى الاتجاه الصحيح لصنع السلام.

وطبقا لما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، يتعين على المجتمع الدولى الاستمرار فى التأكيد على حاجة جميع الأطراف لإبداء الصدق والالتزام تجاه عملية السلام.

ودعا الأمين العام مرة أخرى جميع الأطراف فى الصراع إلى دعم وتسهيل الجهود المحلية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفا "بينما نراقب عملية السلام التى يقودها الاتحاد الأفريقى بأمل كبير، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنسانى فى أجزاء مختلفة من إثيوبيا المتضررة من الحرب".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمى أعلن الأسبوع الماضى أن عمليات توزيع المساعدات والأغذية فى شمال إثيوبيا على وشك "التوقف عن العمل"، وسط استمرار القتال وسفك الدماء ونقص التمويل، وفى الوقت الحالى، يحتاج ما يقدر بنحو 9.4 مليون شخص إلى مساعدات غذائية إنسانية، وهذه زيادة قدرها 2.7 مليون عن أربعة أشهر مضت.