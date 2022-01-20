أبوالغيط يرحب بدعوة رئيس جزر القمر للجامعة العربية لدعم الحوار الوطنى

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الوفاق الوطنى الشامل التى أطلقها رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالى، مؤكدا دعم ومؤازرة كل ما شأنه توطيد وتثبيت ركائز السلم فى الجمهورية وتلبية تطلعات شعبها من أجل مزيد من التنمية والرخاء، وذلك فى رسالة وجهها الأمين العام إلى الرئيس القمرى هذا الأسبوع.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أبوالغيط كان قد تلقى خطابا من الرئيس غزالى يشرح فيه الإطار السياسى والقانونى لمبادرته للوفاق الوطنى الشامل، وما حظت به من استجابة واسعة داخل المجتمع القمرى، ويدعو فيه الجامعة العربية إلى مواكبة هذه المبادرة سياسيا وفنيا. وأضاف المصدر بأن الأمين العام وجه الجهات المعنية فى الجامعة العربية بإجراء المشاورات اللازمة مع الأطراف القمرية ذات الصلة فى العاصمة القمرية مورونى من أجل تقديم كل أشكال المساندة المطلوبة. ومن المقرر أن تبدأ هذه المشاورات بين الجانبين الأسبوع المقبل.

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