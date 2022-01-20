أستراليا توافق على أول علاجين عن طريق الفم لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وافقت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية (تى جى إيه) للمرة الأولى على أول علاجين عن طريق الفم لفيروس كوفيد-19، من شأنهما أن يساعدا فى معالجة نقص الإمدادات من العلاجات الأخرى للمرض.





وأجازت الهيئة استخدام عقارى باكسلوفيد ولاجفريو، المعروف كذلك باسم مولنوبيرافير، ووافقت عليهما "مؤقتا"، ما يعنى أنه يمكن استخدامها من جانب المتخصصين الصحيين فى ظروف محدودة ولكن يجب على الشركات المصنعة تقديم بيانات إضافية إذا استخدمت الأدوية على نطاق أوسع، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة الأسترالية. ورحب مسؤولون بهيئات الخدمات الصحية الأسترالية بالموافة على العقارين، قائلين: "لدينا لقاحات رائعة وآمنة وفعالة. لقد حصلنا على مضادات الفيروسات والأجسام المضادة أحادية النسيلة عن طريق الوريد، والتى ساعدتنا بالتأكيد. لكن ما نفتقده الآن هو العلاج الفموى الذى يغير مجرى مرض "كوفيد-19". وعقارا باكسلوفيد ولاجفريو هما علاجان عن طريق الفم مضادان للفيروسات ثبت فعاليتهما فى علاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط والذين لديهم مخاطر عالية للتطور إلى مرض شديد، مما يقلل من دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفاة المحتملة.

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