الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بفرض عقوبات إذا هاجمت أوكرانيا

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيرد على روسيا بعقوبات اقتصادية ومالية “هائلة” إذا قامت بهجمات أخرى على أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي “إذا تدهور الوضع، إذا وقع مزيد من الهجمات التي تستهدف وحدة أراضي أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة. مجتمع عبر الأطلسي يقف ثابتا في هذا”.

وتابعت تقول “لا نقبل محاولات روسيا لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ. إذا وقعت هجمات، فنحن مستعدون”.