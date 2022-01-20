مقتل 2 وإصابة 22 بانفجار عبوة ناسفة في لاهور بباكستان

قتل شخصان على الأقل وجرح 22 آخرون، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة فرانس برس إن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية”.

وأكدت مصادر طبية ومن الشرطة مقتل شخصين أحدهما طفل، وجرح 22 في الهجوم الذي وقع في أناركالي حي التسوق المزدحم في لاهور القديمة.

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة طالبان الباكستانية.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، المحلية القريبة من أفكار طالبان الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.