نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي، يستمر بحث الطلاب عن نتائج القبول الموازي حيث أنهم يرغبون في التعرف على هذه النتائج لأنها تعد أهم نتائج سوف يحصلون عليها وذلك لأنها تحدد أي الكليات أو المعاهد سوف يلتحقون بها، حيث قد قام كافة الطلاب بتسجيل رغباتهم الخاصة بالالتحاق بتلك الكليات، حيث أنهم قد اختاروا هذه الكليات وذلك بنظام الأولوية حيث يتم دخول الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الكلي الخاص بهم، ويمكن الحصول على هذه النتائج عن طريق زيارة موقع وزارة التعليم العالي وهي الوزارة المسؤولة عن ذلك الأمر في العراق والتي قامت بتلقي طلبات جميع الطلاب في الفترة الماضية بعدما تم الاعلان عن نتائج التعليم ماقبل الجامعي

نتائج القبول الموازي 2022

يستمر البحث في الفترة الحالية عن نتائج القبول الموازي الخاصة بطلاب العراق لجميع المحافظات، حيث أن الطلاب قد قاموا سابقا بتسجيل رغباتهم الخاصة بالالتحاق بالكليات أو المعاهد الموجودة في العراق، وتنظر وزارة التعليم العالي في تلك الطلبات مع النظر في درجات الطلاب لتسكين الطلاب بشكل مناسب في الكليات المتاحة وذلك حسب المجموع الكلي الخاص بهم في المرحلة الماضية، ويتطلع الطلاب إلى التعرف على الرابط الخاص بمعرفة النتيجة مع الخطوات اللازمة للاستعلام عنها، حيث يمكن بكل سهولة أن يتعرف الطالب على النتائج الخاصة به من المنزل وذلك بعد القيام بكتابة بعض البيانات الخاصة به بشكل صحيح، وإليكم هذه الخطوات في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

للحصول على النتائج يجب أن يقوم الطالب بإتباع هذه الخطوات وذلك من أجل الحصول عليها بشكل الكتروني من المنزل ..

يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي. ثم يختار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي. والآن يبدأ في كتابة كافة البيانات الخاصة به سواء كان الاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني أو أي بيانات أخرى. يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها ثم يضغط على زر استعلام في نهاية الأمر. سوف يتعرف الطالب على الكلية أو المعهد الذي تم القبول به بشكل رسمي، كما يمكنه أيضا عن طريق هذا الموقع التعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة في العراق.

تتواصل عمليات البحث على جوجل بالتزايد من أجل التعرف على معدلات القبول المواوي حول الحصول على معدلات القبول الموازي التي تم الاعلان عنها مؤخراً من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على مستوي كافة الجامعات العراقية، على ان يتواصل سعي عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حول التعرف على تلك المعدلات التي جاءت بشكل خاص معلن من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على نحو نستعرضه الان امام حضراتكم

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

الان نعرض ونتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي داخل جميع الاقسام والتخصصات التي تم الاعلان عنها على مستوي جيمع الجامعات العراقية سواء طب بغداد او طب الكندي او طب الزهراء او العلوم او الهندسة اوجميع الاقسام الموجودة بالعراق، وذلك بعدما اكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نشر معدلات القبول الموازي التي جاءت على النحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

نستعرض الان امام حضراتكم اهم ضوابط وشروط القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية حيث اعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية معدلات القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، بعد انتهاء الطلاب والطالبات من اتمام التقديم على الجامعات العراقية ليتم تحديد مجموعة من الضوابط على نحو سنستعرضها الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق فى شروط وضوابط القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية نتابع مع حضراتكم الان اهم الضوابط والشروط التي جاءت بشكل معلن من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي امام طلاب وطالبات شتي المحافظات العراقية، التي جاءت معلنة بشكل خاص من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على شكل خاص جاء امام جميع طلاب العراق على النحو التالي:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

لازالنا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نتابع مع حضراتكم جميع خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوي كافة الجامعات العراقية، بعدما اكدت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على طرح امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات PDF امام جميع الطلاب والطالبات.

يسعي عدد كبير من الطلاب والطالبات حول الحصول على نتائج القبول الموازي التي يسعي عدد كبير من الطلاب والطالبات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل ملفات PDF حيث يتواصل سعي عدد كبير من الطلاب من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها بمنتهي السهولة امام جميع الطلاب والطالبات.

حتي الان يسعي عدد كبير من الطلاب والطالبات حول اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي التي تستمر كونها الاعلي فى تسجيل معدلات البحث على جوجل من قبل جميع الطلاب والطالبات فى ظل بدء العد التنازلي لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الجديد بعدما تم الاعلان عن تحديد موعد دخول الطلاب للجامعات العراقية هذا العام المقرر على ان يكون فى صباح يوم السابع والعشرون من يناير المقبل

يتواصل حدة بحث الطلاب والطالبات من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يتواصل حولها البحث من قبل عشرات الالاف من الطلاب والطالبات، حيث يسعي عدد كبير من الطلاب والطالبات حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم بعد طول انتظار اعلانها وذلك على مستوي كافة المحافظات والمدن العراقية

حتي الان يتواصل حدة بحث جوجل حول نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا على شكل ملفات pdf وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على معدلات القبول الموازي والشروط المطلوبة للقبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية امام جميع الطلاب والطالبات بعدما تم التأكيد على ان موعد بداية العام الدراسي بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير

نتواصل فى استعراضنا جميع خطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي اصبح بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الكشف والاستعلام عنها بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانيات اعلانها بمنتهي السهولة على مستوي جميع المحافظات العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني علي مستوي كافة المحافظات والمدن العراقية