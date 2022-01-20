رئيس أرمينيا يشيد بـ"إكسبو دبي" ويتحدث عن التغيرات العالمية

اعتبر رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" معرض "إكسبو دبي 2020" الأفضل على صعيد معارض إكسبو، مشيدا بالنمو العلمي والتكنولوجيا في دولة الإمارات، ومتحدثا عن التغيرات الهائلة التي تطرأت على العالم بفضل التكنولوجيا.

وأضاف سركيسيان: "سبق لي زيارة معارض إكسبو عديدة في ميلانو وكازاخستان وأماكن أخرى، لكن إكسبو دبي يعد الأفضل على الأرجح".

وقال "إن الإمارات أنشأت بيئة مذهلة في مكان معرض إكسبو وأنا واثق بأنها ستبقى حية بعد انقضاء المعرض، فهي ببيئة تملك كافة المقومات اللازمة للجميع وخصوصا للشباب".

وتابع: "آمل أن يتحول هذا الفضاء إلى مركز يحتضن ليس من يعيشون هنا فحسب، بل كل شباب العالم حتى يأتوا إلى هنا ويتطورا".

وقال الرئيس الأرميني: "نظرا لكوني متصلا على الدوام بالعلوم والتكنولوجيا، فإنني أرى الإمارات تشهد نموا ضخما في العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "العديد من المباني الموجودة هنا تمثل ثقافة البلد، لكنها تركز في نهاية المطاف على التكنولوجيا والمستقبل، ومستقبلنا هو بناء عالم متطور جدا على المستوى التكنولوجي، وهو مسار نحن سائرون فيه شئنا أم أبينا، غير أن المستقبل الذي نبنيه سيكون مستداما وقابلا للتوقع".

وأردف أرمين سركيسيان: "كلمة مستدام لها معان كثيرة، على الأقل بالنسبة إلي، فهي تعني صنع أشياء مستقرة وقابلة للتوقع، وأشياء لا تولد أي شعور بالضبابية أو عدم اليقين".

"عالم كوانتم"

وقال: "عالمنا اليوم هو نقيض المستقبل الذي ننشده، فهو عالم يسوده كثير من مشاعر الريبة، وهناك أشياء تحدث حاليا ما كانت في خيالنا خلال السنوات الماضية، وهناك أسباب وجيهة تفسر هذا الأمر، البعض يرجعها إلى جائحة كورونا والبعض الآخر يعزوه إلى التغير الذي شهده العالم نتيجة للجائحة، وفريق ثالث يرى أن المنظمات الدولية أخفقت أو صارت ضعيفة، وإن العالم يتحول من أحادي القطبية إلى عالم ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأقطاب".

واعتبر الرئيس الأرميني أن العالم تغير تغيرا جذريا، مطلقا عليه اسم "عالم الكوانتم"، بناء على خلفيته الفيزيائية، فالأفراد يتصرفون كجزئيات كوانتم بفضل اتصالنا مع بعض بسرعة الصوت، وبات لكل شخص شخصية افتراضية تمثل هويته، التي تتجسد في العالم الرقمي.

وقال إن الشخصية الافتراضية تسير بوتيرة أسرع من الشخصية المادية، وهذا يؤثر على أمور كثيرة.

وأضاف: "على سبيل المثال، دعنا ننظر إلى كيفية ممارسة الديمقراطية في بلدان عدة. الديمقراطية كانت تعني في السابق لجوء المواطنين كل 5 سنوات إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس وزرائهم أو رئيسهم، ثم ينتظرون 5 سنوات أخرى، قد تكون جيدة أو سيئة، للذهاب إلى التصويت مجددا".

وتابع: "أما الآن، فالناس يصوتون على من يمثلونهم 5 مرات في اليوم عبر فيسبوك، ويعتمد الساسة على هذه الأصوات، مما يعني أن التصويت اليومي يخلق بيئة جديدة ويفتح الباب للشعبوية".

واعتبر الرئيس الأرميني أن جائحة كورونا ليست هي سبب التغيرات الطارئة، لكن تغير العالم هو الذي أدى إلى إصابتنا بكورونا، وربما نصاب بأشياء أخرى.

وتساءل: "أي هو الحل إذن؟ إن الحل هنا (في إكسبو دبي 2020). سبب وجودنا هنا هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نشهده".