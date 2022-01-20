نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل GTA V للاندرويد 2022 GTA: San Andreas وجراند ثفت أوتو فايس سيتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل GTA V للاندرويد ، عالم من الانبهار والإثارة يتم الدخول عليه من خلال لعبة Grand Theft Auto بجميع نسخها. كما يتم الدخول في السابق من خلال البلاي ستيشن 2،3،4،5. وكذلك أجهزة أكس بوكس بجميع موديلاتها. وفي السابق أيضا على الأجهزة المكتبية. حيث أول إصدار تم تثبيته كان على أجهزة الكمبيوتر فقط في عام 2001. تحت مسمى جراند ثفت أوتو فايس سيتي 1. وتم نزول نسخ عديدة وهي فايس سيتي 2،3،4. وتم إصدار بعد ذلك إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. وجراند ثفت أوتو 5.

كل ذلك على يعملون على الأجهزة الذي تم ذكرها. والآن وتحت سيطرة شركة روك ستار جيم تم التعاقد رسميا منذ ثلاثة سنوات للحصول على نسخ الكمبيوتر والبلاي ستيشن على أجهزة الهواتف المحمولة ويتم التمتع بنسخ لعبة Grand Theft Auto على الهاتف الخاص بك ولكن للحصول على اللعبة يجب إتباع خطوات معينة للحصول عليها. وهنا سوف يتم التعرف بالتفصيل على تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار جراند ثفت أوتو فايس سيتي من خلال الأسطر القليلة القادمة.

كيفية تحميل GTA V للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

لعبة GTA V الأصلية لها إصدارات عديدة وأفضلهم على الإطلاق هو إصدار سان أندرياس ويليه جراند ثفت أوتو 5 ثم باقى الإصدارات الأخرى. كما حازت GTA: San Andreas على مبيعات خرافية. في وقت قياسي مما يجعلها على رأس موسوعة جينيس للأرقام وذلك بتحطيم 1 مليار دولار أمريكي في وقت قياسي. كما حازت على أكثر من 2 مليون عملية تحميل من على جوجل بلاي منذ نزولها رسميا على الهواتف. حيث يتم الحصول على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من خلال التالي.

نقوم بشحن بطارية الجوال أولا لعدم فصل الهاتف أثناء التحميل. كما يجب الاتصال بالأنترنت.

كيفية تحميل GTA V للاندرويد يجب الدخول على متجر جوجل من خلال أيقونة المتجر في الهاتف.

يجب الدخول على متجر جوجل من خلال أيقونة المتجر في الهاتف. نقوم بالنقر على مربع البحث أعلى صفحة ويتم كتابة لعبة Grand Theft Auto .

. يتم ظهور عدة نسخ ويتم خيار نسخة GTA: San Andreas .

. ثم النقر على أيقونة تثبيت وسيتم تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني. وذلك ببطاقات الدفع الإلكترونية المخصصة داخل متجر جوجل وحسب كل دولة.

في حالة نجاح عملية الدفع سيكون تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas متاح بدون مشاكل وبطريقة رسمية.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city

من أشهر نسخ شركة روكستار على الإطلاق بالرغم أنها تعتبر لعبة صغيرة وبدائية ولكن جراند ثفت أوتو فايس سيتي هي أول إصدار يعمل بنظام تكنولوجي 3D. حيث يمكن لعبها بنظام حر من مهام سرقة وسطو وسرقة السيارات. وكان مسماه قديما في الوطن العربي هي لعبة سرقة السيارات الكبرى أو حرامي السيارات الكبرى. ونسبة لشهرتها فقد أصدرت روكستار كيفية تحميل GTA V للاندرويد على الهواتف الأندرويد من خلال التالي.

النقر على تطبيق جوجل في الهاتف.

كما يجب البحث عن لعبة GTA V الأصلية أو GTA V APK فايس سيتي.

أو فايس سيتي. كذلك الدخول والنقر على تثبيت النسخة الأحدث 2022 والدفع الإلكتروني أيضا مثل سان أندرياس.

ومن هنا قد وصلنا إلي نهاية كيفية تحميل GTA V للاندرويد. نسخة 2022 إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city و GTA: San Andreas. ومن هنا نقوم بتنبيهك عزيزي أن هذه الإصدارات متاحة فقط على جوجل بلاي ولا يجب تثبيتها من منصات أخرى وذلك لأمان حسابك وبياناتك من السرقة. نتمنى لكم الدخول في عالم المغامرة والاستمتاع به. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.