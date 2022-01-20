نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية ومعرفة موعد نزول دعم سكني يناير الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية والتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بالاستفادة من الدعم المقدم . والتعرف علي موعد نزول دعم سكني لهذا الشهر الحالي . كما يتم تسجيل الدخول من موقع الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية ومعرفة كيفية الحصول علي قرض التمويلي المدعوم من الوزارة . كذلك ما هي شروط تقديم سكني التي نصت عليها الوزارة لكي ما يتم الحصول علي الدعم السكني . يتم تسجيل دخول سكني والحصول علي الأراضي المقدمة مجاناً من الوزارة . بعد تطبيق تلك الشروط وفي مقال اليوم نتعرف علي العديد من التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني داخل المملكة العربية السعودية .

الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية

قبل أن نتعرف علي التفاصيل المتعلقة في خطوات موقع الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية . نتعرف علي بعض التفاصيل المتعلقة بالإنجازات التي تمت من الدعم السكني . حيث أن إنجازات الدعم السكني الجديد في السعودية حتي الآن تم تقديم استحقاق الدعم السكني لنسبة وصلت إلي 60% من المستفيدين . كما أن عن طريق التسجيل في الدعم السكني ما زال يتم تقديم الدعم لمن يستحق من مواطني السعودية . كذلك متاح التسجيل في الدعم السكني للعسكريين في أي وقت قبل موعد نزول دعم سكني لهذا الشهر . بجانب ذلك وصل حتي نهاية عام 2021 لمن قاموا في تقديم الدعم السكني وصل عددهم ربع مليون مواطن سعودي .

التسجيل في الدعم السكني علي موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان

خطوات الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية علي موقع الوزارة وفقاً للتصريحات الصادرة منها . بأنه تحدد تقديم الدعم السكني بدايةً من يوم الخميس الموافق 20 من شهر يناير الجاري وهو اليوم المحدد للحجز في استحقاق الدعم السكني . كما سيتمكن كافة من انطبقت عليهم شروط تقديم سكني من معرفة النتائج الخاصة بالتسجيل واستحقاق الدعم السكني . ذلك عبر رسالة نصية تصل علي أرقام هواتفهم كذلك صرحت الوزارة عبر حسابها علي تويتر . أن موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان الآن يشهد ضغط شديد وذلك سببه . التعرف علي موعد صرف الدعم السكني .

موعد نزول دعم سكني في نظام الدعم السكني الجديد

من خلال موقع الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية يتم التعرف علي موعد نزول دعم سكني . وذلك في نظام الدعم السكني الجديد سواء كان الدعم السكني للعسكريين أو أي فئة أخري . كما تم التصريح وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان علي منصة سكني . بأن موعد صرف الدعم السكني تحدد يوم 24 من يناير الجاري . وسوف يتم صرف الدعم السكني في نفس اليوم وذلك لأن اليوم لا يصادف أي عطلة رسمية .

خطوات التسجيل في نظام الدعم السكني الجديد

بخطوات بسيطة يتم التسجيل في نظام الدعم السكني الجديد بموقع الوزارة . لكي ما يتم الاستفادة من الأراضي السكنية المجانية . في نظام الدعم السكني الجديد وهي كالتالي :-

التسجيل في الدعم السكني يتم من خلال موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان .

. كما بعد الدخول علي موقع الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية يتم تسجيل بيانات المستفيد الأخري .

يتم تسجيل بيانات المستفيد الأخري . بعد الخطوة السابقة يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة في صفحة نظام الدعم السكني الجديد الرئيسية .

تلك هي خطوات التسجيل في الدعم السكني عبر موقع الوزارة .

نظام الدعم السكني الجديد وتسجيل الدخول عبر موقع النفاذ الوطني الموحد

يتم تسجيل الدخول بحسابك الشخصي أو برقم الهوية عن طريق موقع النفاذ الوطني الموحد . كذلك بجانب تسجيل بياناتك السابقة في تقديم الدعم السكني وهي رقم الهوية واسم المستخدم والبريد الإلكتروني . بعد الانتهاء من تسجيل بيانات نظام الدعم السكني الجديد يتم الضغط علي مربع “تسجيل الدخول” .

شروط تقديم سكني في نظام الدعم السكني الجديد

يجب أن يكون كافة مستفيدي نظام الدعم السكني الجديد ولكي ما يكون هناك استحقاق الدعم السكني من الجنسية السعودية .

كما يجب أن يكون عمر المستفيد من نظام الدعم السكني الجديد عمره لا يقل عن عمر 25 عاماً .

تقديم أوراق الثبوت بأن المستفيد من التسجيل في الدعم السكني لا يمتلك أي عقار أو مسكن .

كذلك من شروط نظام الدعم السكني الجديد يتم استحقاق الدعم السكني لمرة واحدة فقط .

الدعم السكني تسجيل دخول برقم الهوية للتعرف علي كافة التفاصيل الهامة في نظام الدعم السكني الجديد . وذلك عبر الخطوات البسيطة التي تتم علي موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان .