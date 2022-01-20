إعفاء سداد القروض بنك التسليف للمتعثرين في سداد الأقساط ورابط التقديم الطلب

يقدم بنك التسليف والإدخال الخدمات المتنوعة من القروض بدون فوائد وبأقساط مسيرة تتناسب مع الراتب الشهري الخاص بك وهناك تمويلات متميزة والتي تستهدف الأسرة الفقيرة والدخل المحدود والعاطلين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية، ويعد بنك التسليف افضل البنوك المتواجدة داخل المملكة كما يقدم خدمة إعفاء باقي أقساط التمويل لعملائه الذين قاموا بأخذ قروض بنك التسليف ولا يقدروا علي سداد بقية الأقساط، ولكن البنك حدد شروط وضوابط يجب توافرها عن طلب الإعفاء فقد جاء هذا القرار بأمر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الإعفاء تماما للمواطنين الذين تعثروا في سداد الأقساط والعميل المتوفي، لذلك نقدم لكم كيفية التقديم طلب إعفاء أقساط باقي القروض بنك التسليف.

شروط إعفاء بنك التسليف السعودية

بنك التسليف المعروف الآن ببنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من الخدمات المميزة منها خدمة إعفاء سداد الأقساط المتبقية لعملائه المتعثرين في سداد بقية الأقساط، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات عديدة كتمويل الزواج وتمويل النساء وتمويل بدون وظيفة وتمويل منتج أهل وغيرها من القروض المختلفة، حيث يقوم بعض المستفيدين من قروض بنك التسليف بتقديم طلب الإعفاء ولاكن بشروط محددة يجب توافرها عند التقديم حتي يتم القبول، والشروط عبارة عن:

يجب أن يكون مواطن لطلب الإعفاء سعودي الجنسية. إحضار صورة من الهوية الوطنية الخاص بالمقترض. مليء طلب الإعفاء وكتابة الاسم بالكامل وتحديد نوع المقترض سواء رجل أو امرأة. تقديم شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمقترض. تقديم نموذج يوضح فيه الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتقدم بطلب الإعفاء. إحضار صورة من كارت العائلية.

كيفية التقديم بطلب إعفاء بنك التسليف السعودية

الدخول عبر موقع بنك التسليف الالكتروني عبر متصفح جوجل للتقديم طلب إعفاء الأقساط المتبقية ورابط التقديم: