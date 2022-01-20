موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج اليوم الخميس والقنوات الناقلة جماهير الخضر تترقب نتيجة المباراة

موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج، في ختام مباريات الخضر في دور المجموعات هي أهم المواعيد الكروية اليوم، ليس للجزائريين فقط بل للعرب والقارة السمراء بأكملها، لمعرفة نتيجة اللقاء التي سوف تكون حاسمة في تحديد الفريقين المتأهلين إلي الدور الثاني دور أل 16 في البطولة، الجزائر لا بديل لها عن تحقيق الفوز للتأهل، أما ساحل العاج فتلعب على الفوز أو التعادل يؤهلها للدور الثاني، تلعب المباراة على ملعب جابوما، بعد ألأن رفض الاتحاد الأفريقي نقل اللقاء إلي ملعب أخر بناءً على طلب الجزائر، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للجزائر في المباراة.

موعد مباراة الجزائر ضد ساحل العاج اليوم

16.00 : الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

17.00 : الخامسة بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

18.00 : السادسة بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

19.00 : السابعة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، العراق، سوريا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للجزائر اليوم ضد ساحل العاج

حراسة المرمى ” رايس أمبولحي”.

خط الدفاع ” بن عمري، بن سبيعي، عطال، ماندي”.

خط الوسط ” فيغولي، زروقي، بن ناصر”.

خط الهجوم ” بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي”.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة اليوم فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت القطرية bein sports max HD 1، ويعلق على المباراة عبر قنوات بي إن المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وتنقل المباراة أيضاً عبر قناة الجزائرية الأولى التردد الأرضي للجمهور الجزائري داخل الجزائر، بعد أن حصل التلفزيون الجزائري على حقوق مباريات المنتخب في البطولة من الشركة المالكة.

مباراة الجزائر ضد ساحل العاج

سوف يكون المنتخب الوطني الجزائري في أختبار صعب اليوم أمام فيلة ساحل العاج، حيث لا بديل لمحاربي الصحراء إذا أرادوا الاستمرار في البطولة سوى تحقيق الفوز، أي نتيجة غير الفوز تعني إقصاء الجزائر من الدور الأول، يدخل المنتخب الجزائري المباراة وهو متذيل ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة من التعادل مع غينيا الاستوائية، بينما منتخب ساحل العاج في المركز الأول برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز أو التعادل لضمان التأهل.

بطاقة المباراة