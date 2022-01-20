أخبار اليمن : الطيران المدني: استمرار استهداف مطار صنعاء يؤثر على الملاحة الجوية

الطيران المدني: استمرار استهداف مطار صنعاء يؤثر على الملاحة الجويةقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رائد جبل، إن استمرار تحالف العدوان في استهداف محيط ومرافق مطار صنعاء الدولي سيؤثر سلباً على الملاحة الجوية وأمن وسلامة المطار وجهوزيته الفنية وخدماته التي يقدّمها للرحلات الأممية والمنظمات الانسانية الدولية والاغاثية العاملة في اليمن.

وأكد جبل لوكالة سبأ، أن طائرات تحالف العدوان تتعمد منذ بداية العدوان في استهداف مطار صنعاء في محاولة يائسة لشل حركته الملاحية الجوية لمعرفتهم بأهميته للشعب اليمني بصورة عامة والأمم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية بشكل خاص.

وأشار إلى أن قصف واستهداف تحالف العدوان بقيادة السعودية لمطار صنعاء الدولي يهدد أمن وسلامة المطار ويؤثر على تشغيله.

وجدد الدعوة للأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها لحماية المطار من أي استهداف لضمان استمرار تقديم خدماته الملاحية والتشغيلية لرحلات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الانسانية الدولية العاملة في اليمن.

وحمّل جبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والاماراتي تبعات استمرار استهداف مطار صنعاء الدولي الذي يعمل وفقاً للمتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في المطارات الدولية ومنظمة الطيران الدولية "الايكاو".

ودعا وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد، المنظمات الانسانية والجهات العاملة في مجال الطيران إلى إدانة وتجريم العدوان على مطار صنعاء باعتباره المنفذ الوحيد لتقديم الخدمات للأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الإنسانية.