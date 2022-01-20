دار الفتوى اللبنانية تتحرك ضد "مدعي النبوة"

تحركت دار الفتوى اللبنانية بتقديم طلب إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص ادعى النبوة وأثار جدلا وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر "مدعي النبوة" في مقطع فيديو، حاملا عصا، وراسما أشكالا غير مفهومة على جبينه، وقال إنه "مرسل من السماء".

ولم يتأخر تحرك دار الفتوى اللبنانية، حيث أعلنت، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنها طلبت من النيابة العامة اتخاذ الإجراء القانوني في حقه.

وقالت في تدوينتها: "بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية".

وأضافت: "وقد طلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".