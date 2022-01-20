كل الأساطيل الروسية.. مناورات ضخمة وسط أزمة أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، الخيمس، أن الأساطيل التابعة له ستنخرط في مناورات حربية واسعة النطاق خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، في وقت تتصاعدة حدة الأزمة مع أوكرانيا.
وذكرت البحرية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني وأوردت صحيفة "موسكو تايمز" أن المناورات كل منطقة مائية على الحدود مع روسيا.
وستشمل المفاوضات نحو 140 سفينة حربية و60 طائرة مقاتلة إلى جانب أكثر من 10 آلاف عسكري.
وتقول موسكو إن الغاية الرئيسية من هذه المناورات هو تحسين قدرات القوات البحرية والجوية على حماية المصالح الروسية في المحيط العالمي.
وأضافت أن مهمة المناورات الثانية هي " مواجهة التهديدات العسكرية التي تحدق بروسيا في البحر والمحيط".
وبحسب البيان الرسمي الروسي، ستشمل المناورات الأساطيل المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وحتى بحر الشمال بالقرب من الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية،
وستكون هناك مناورات حربية مماثلة في بحر أوخوتسك الذي يفصل روسيا عن اليابان.
ورغم أن المناورات تأتي في خضم الأزمة المتصاعدة مع أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت أن التدريبات المزمعة جزء من خطة التدريب السنوية للجيش 2022.
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