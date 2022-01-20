التحالف العربى: مقتل 60 إرهابيا وتدمير 4 آليات عسكرية فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أنه نفذ 21 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى فى محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما أسفر عن تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصرًا.

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