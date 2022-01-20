ورفض بايدن خلال مؤتمر صحفى له بعد عام من توليه منصبه، فكرة أن إدارته ستسحب قواتها من الدول الأعضاء سابقا فى (حلف وارسو)؛ والتى هى أعضاء الآن فى حلف الناتو، من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوترات مع روسيا، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة رومانيا جورنال الرومانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن روسيا سبقت أن طالبت الحد من النفوذ العسكرى الأمريكى فى أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتى السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن: إرسال مزيد من قواتنا لرومانيا وبولندا إذا غزت روسيا أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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