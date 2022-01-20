جو بايدن: إرسال مزيد من قواتنا لرومانيا وبولندا إذا غزت روسيا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن بزيادة الوجود العسكرى للولايات المتحدة فى الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) الواقعة على الحدود الشرقية للحف، مثل بولندا ورومانيا، إذا ما هاجمت روسيا أوكرانيا.





ورفض بايدن خلال مؤتمر صحفى له بعد عام من توليه منصبه، فكرة أن إدارته ستسحب قواتها من الدول الأعضاء سابقا فى (حلف وارسو)؛ والتى هى أعضاء الآن فى حلف الناتو، من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوترات مع روسيا، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة رومانيا جورنال الرومانية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس.

جدير بالذكر أن روسيا سبقت أن طالبت الحد من النفوذ العسكرى الأمريكى فى أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتى السابق.