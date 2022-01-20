عون يدعو لعدم استعمال الأراضى اللبنانية ميدانا لتصفية صراعات إقليمية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون على أن لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا فى شؤونها الداخلية، وخصوصا الدول العربية الشقيقة التى وقفت دوما إلى جانبه لاسيما فى الظروف الصعبة التى يمر بها، معبرا عن أمله فى أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى.





جاء ذلك فى كلمة له اليوم خلال لقائه اليوم بأعضاء السلك الدبلوماسى ومديرى المنظمات الدولية بلبنان فى قصر بعبدا للتهنئة بالأعياد.

وأكد عون أن لبنان النازف اليوم، قادر على تضميد جروحه واستعادة عافيته، لأن إرادة اللبنانيين، مقيمين ومغتربين صلبة، وتعلقهم بوطنهم لا بديل عنه، موجها الشكر لجميع الدول على مساعدتها للبنان فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها البلد، لافتا إلى أن بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادى والإنسانى لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة - على حد وصفه، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، داعيا إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، وإلى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية معتبرا أنها أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التى ترعى حقوق الإنسان.

وأكد الرئيس اللبنانى عزمه، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التى التزم بها، والتى طالما دعت الدول الصديقة إلى تطبيقها وخصوصا اعتماد خطة التعافى المالى والاقتصادى التى ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى مجلس الوزراء الذى سيعود إلى الانعقاد بعد تعطيل قسرى لم يكن له ما يبرره مطلقاً.

وأشار إلى أن التدقيق المحاسبى الجنائى فى حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى يأتى لتحديد أسباب التدهور المالى الذى أصاب لبنان، ومحاسبة المرتكبين والمقصرين الذين ساهموا من خلال الفساد والهدر والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة فى تحكم منظومة معروفة بمقدرات البلاد والتصرف بها بما يخدم مصالحها.

وأعرب الرئيس عون عن أمله بأن اللبنانيين سيكونون على مستوى المسؤولية خلال الانتخابات النيابية فى مايو المقبل، لإيصال من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم لغد أفضل وإرساء أسس نظام سياسى خال من الاستئثار.

وجدد التزام لبنان بالقرار الدولى 1701 مطالبا بحقه فى ممارسة سيادته على أرضه ومياهه واستثمار ثروته النفطية والغازية، مع رغبته فى التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكد الرئيس عون أن الاستقرار فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذى أرست قواعده قمّة بيروت 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحيث تتحقق عودة الفلسطينيين الى أرضهم ويسقط نهائياً مخطط التوطين الذى يرفضه جميع اللبنانيين.

وجدد التعبير عن أمله فى أن يعود الاستقرار إلى سوريا، بحيث يعود النازحون فى لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، خصوصاً أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة على الرغم من توقف القتال فى مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها، على حد وصفه.