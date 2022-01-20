البلبيسي : الأوبئة أوصت بتأجيل الفصل الدراسي الثاني إلى 20 شباط

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة وافقت على توصية وزارة التربية والتعليم بتأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط القادم. وبين البلبيسي مساء الثلاثاء، أن التوصية رُفعت لرئيس الوزراء لتنظر بها اللجنة الإطارية ، وفق المملكة .

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