البرفيسور الأردني كمال الملاح : تجربة علمية تنسف نظرية داروين من جذورها

دوت الخليج - : نشر البرفيسور الأردني كمال الملاح المدرس في جامعة اماراتية تقريرا علميا باللغتين العربية والانجليزية فند فيه نظرية داروين من خلال تجربة علمية مخبرية قام بها عدد من العلماء .

وقال الملاح في منشوره الذي جاء بعنوان " العصارة " : إن مجموعة من الباحثين قاموا بدراسة منسقة وهي احداث ظروف مخبرية على هذه النبتة التي ترونها في الصورة ، من أجل اجبار النبتة على احداث التطور الوراثي ، ووصلوا الى نتيجة مفادها ان النبتة ومن أجل حماية نفسها سمحت بتطور منتظم ، بحيث تحمي الاجزاء الموجودة في الجين الوراثي المسؤولة عن نمو الخلية وتصنيع البروتين عبر التمثيل او التعبير الجيني.

النبتة الخاضعة لدراسات علم التطور

وشبه الملاح ذلك بالإنسان الذي يحمي رأسه وصدره (الاجزاء الحيوية) باستخدام اطرافه (اليدين والرجلين) ويصد هجوما خارجيا.

وعلق قائلا : هذا مثال صارخ يصدم وينسف قول داروين في وصف ظاهرة التطور بانها انتقاء عشوائي.

يذكر أن الملاح يحمل الدرجات العليا في الهندسة الكيماوية من جامعات أمريكية عريقة ويدرس هذا الأوان في إحدى جامعات الإمارات .