منظمة الصحة تدعو إلى مراقبة دقيقة لانتقال كورونا
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى إجراء مراقبة دقيقة لجميع حالات الانتقال المحتمل لفيروس "سارس-كوف-2 " بين الحيوانات والبشر، وذلك خلال اجتماع عقد في جنيف.
وحسب قناة (روسيا اليوم) دعا خبراء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال الاجتماع العاشر بشأن تطور الوضع مع "كوفيد – 19" الذى عُقد في 13 يناير، الدول إلى "إجراء تحقيقات وبائية بشأن انتقال فيروس كورونا (سارس-كوف-2) بين الحيوانات والبشر، بالإضافة إلى إجراء مراقبة موجهة للحيوانات التي من المحتمل أن تكون ناقلة أو حاضنة للفيروس".
ويرى الخبراء إن المراقبة المباشرة والآنية وتبادل البيانات بشأن انتقال وتطور "سارس كوف-2 " في الحيوانات سيساعد على إدراك عالمي لوبائيات الفيروس، وتحديد المتغيرات الجديدة في الوقت المناسب في مجموعات الحيوانات وتحديد المخاطر الصحية العامة.
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