أخبار اليمن : كورونا يواصل حصده للأرواح حول العالم

كورونا يواصل حصده للأرواح حول العالمحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 5 ملايين و581 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 38655632 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5581404 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 272506676 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 879409 حالات وفاة من أصل 69346938 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 487719 حالة وفاة من أصل 38216399 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 621855 حالة وفاة من أصل 23416748 إصابة.