الدفاع الروسية: البحرية تجرى تدريبات ضخمة خلال شهرى يناير وفبراير

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن البحرية الروسية ستجرى سلسلة من التدريبات فى جميع مجالات مسؤولية الأساطيل خلال شهرى يناير وفبراير 2021، موضحا "أنه وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، ستجرى هذه المناورات التدريبة تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاى إيفمينوف.
وأضافت الدفاع الروسية فى بيانها أن حوالى 10 آلاف جندى و140 سفينة حربية وسفن دعم وأكثر من 60 طائرة و1000 وحدة من المعدات العسكرية ستشارك فى هذه المناورات.
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