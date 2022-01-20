بالأرقام.. استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات عالميا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ففى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.

وفى مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 64 ألفا و943 حالة والوفيات إلى 520 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 890 ألفا و55 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و632 حالة.

أما فى ليختنشتاين، سجلت السلطات الصحية 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 376 حالة.

وفى هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 409 حالة.

وفى بوروندى، تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 35,974 حالة.

وفى أيسلندا، تم تسجيل 1,302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 10,637 حالة.

وفى السنغال، سجلت السلطات الصحية 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 5,018 حالة.

وفى أوغندا، تم تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 56,984 حالة.

وفى زامبيا، تم تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 41,700 حالة.

وفى هندوراس، تم تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة النشطة بالفيروس فى البلاد إلى 249,262 حالة.