روسيا: نسعى لاستئناف الاتصالات بين مجلسى الأمن الروسى واليابانى بشأن الوضع بكوريا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو تسعى لاستئناف الاتصالات بين مجلسي الأمن الروسي والياباني بشأن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت زاخاروفا -بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس، إلى أن الموقف المبدئي لوزارة الخارجية الروسية بشأن حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية لا يزال كما هو، موضحة أن بلادها تؤيد الحل السلمي للقضايا بمشاركة جميع الأطراف المعنية والأمم المتحدة.

وتابعت قائلة: "لأسباب موضوعية تتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا، لم يتم عقد اجتماعات بين مجلسي الأمن (في روسيا واليابان)".