استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى جميع أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64 ألفا و943 حالة والوفيات إلى 520 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 890 ألفا و55 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و632 حالة.

أما في ليختنشتاين، سجلت السلطات الصحية 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 376 حالة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 409 حالة.

وفي بوروندي، تم تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 35,974 حالة.

وفي أيسلندا، تم تسجيل 1,302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 10,637 حالة.

وفي السنغال، سجلت السلطات الصحية 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 5,018 حالة.

وفي أوغندا، تم تسجيل 251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 56,984 حالة.

وفي زامبيا، تم تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 41,700 حالة.

وفي هندوراس، تم تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، لترتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد إلى 249,262 حالة.