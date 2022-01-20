أسوشيتدبرس: ارتفاع طلبات إعانات البطالة بأمريكا مع تعطيل سوق العمل بسبب أوميكرون

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة قد ارتفع إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، حيث تسبب متغير أوميكرون سريع الانتشار فى تعطيل سوق العمل.

وأوضحت الصحيفة أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالى بمقدار 55 ألف، لتصل إلى 286 ألف، وهى الأعلى منذ منتصف أكتوبر بحسب ما أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس.

وارتفع متوسط المطالب خلال أربع أسابيع بمقدار 20 ألف ليصل إلى 231 ألف، وهو الأعلى منذ أواخر نوفمبر.

وأدى الارتفاع الكبير فى حالات كورونا إلى انتكاسة لما كان بمثابة عودة قوية من الركود الذى سببه وباء كورونا، الذى كان قصيرا، لكنه كان مدمرا أيضا. وقالت أسوشيتدبرس إن عدد المطالب بإعانات البطالة، والتى تشير إلى عمليات تسريح العاملين، قد تراجع بشكل شبه ثابت على مدار عام تقريبا، وانخفضت أواخر العام الماضى إلى ما دون متوسط ما قبل الوباء البالغ حوالى 220 ألف فى الأسبوع.

وبلغ إجمالى عدد الحاصلين على إعانة البطالة فى الأسبوع الأول من يناير نحو 1.6 مليون شخص.

وتتشبث الشركات بالعاملين الذين لديها عندما يكون من الصعب إيجاد بدائل. وسجل أرباب العمل توفير 1.6 مليون فرصة عمل فى نوفمبر، وهو خامس أعلى إجمالى شهرى مسجل منذ عام 2000. واستقال نحو 4.5 مليون عامل من وظائفهم فى نوفمبر، وهى علامة على أنهم واثقون بدرجة كافية ليبدأوا فى عمل أفضل.