نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي بكل الطرق المتاحة وما هو رقم الآيبان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم الحساب من الايبان الراجحي ، يوفر مصرف الراجحي خدمة معرفة رقمك في الآيبان من خلال موقعه الإلكتروني عبر الطرق التي يوفرها حسابي في مصرف الراجحي عن طريق النت والآيبان، وجدير بالذكر أن الراجحي هو من أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يقدم الخدمات المصرفية والبنكية الخاصة به في إطار الهيئة الشرعية تبعا للملكة ويتساءل العديد من عملاء المصرف عن طريقة الحصول على رقم الآيبان بحسابك الجاري وذلك من خلال الطريقة التي أقرها بنك الراجحي بشكل رسمي وجدير بالذكر أنه يمكن للقارئ فتح حساب الراجحي خلال النفاذ الوطني الموحد بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بسهولة.

استعلام عن رقم حسابك من الآيبان الراجحي

من أجل استفسار رقم الايبان المصرفي يجب على العميل أن يدرك أولا الفرق بين رقم الحساب الجاري ورقمك في الآيبان الذي هو رقم iban ويعبر عن رقم الحساب المصرفي ومن أجل معرفة رقمك الآيبان واعرف رقمك في الآيبان في بنك الراجحي فاتبع الآتي من الفقرات الموضحة لتلك العملية.

اعرف رقم الايبان الراجحي خلال الإنترنت

يتيح الموقع التابع للراجحي استعلام عن رقم الآيبان الراجحي برقم الحساب من المصرف كالآتي:

استعلام عن رقم الايبان من صراف الراجحي

يستطيع عملاء بنك الراجحي أن يعرف رقم الحساب ايبان البنك من رقم الحساب المسجل ببطاقة الماكينة الآلية كالتالي:

أولا بالتوجه لأقرب ماكينة آلية قريب منك.

ثانيا بالدخول على قائمة العنوان البريدي.

ثالثا بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

رابعا ستتلقى رسالة نصية لمعرفة iban الراجحي التابع لحسابك.

الحصول على رقمك في الايبان من كشف الحساب

من أجل الاستفسار عن رقم الحساب لحسابك الجاري من كشف الحساب اتبع الآتي:

من كشف الحساب الخاص بك الذي تتسلمه كل فترة.

بفتح الكشف ستجد رقمك التابع للآيبان وبهذا تكون قد عرفك كيف اطلع رقم الأيبان بالطرق المختلفة.

مميزات الحساب الراجحي الدولي

يقدم الحساب الكثير من المميزات من أجل القيام بالعملية بشكل سهل حيث يوفر الكثير من الوقت والجهد في التحويلات العالمية عبر الدول منك لبقية الحسابات الأخرى بسهولة وبدون أية مشاكل، كما قام بتقديم حلول أمنية وتأكيدية للمصارف والتسهيل عليهم في الإجراءات الخاصة بالحسابات.

ما هو رقم الايبان

بعد أن تعرفنا على كيف أتعرف على رقم الحساب للايبان الراجحي ومعرفة طريقة الحصول على ايبان بنك الراجحي عبر الاستعلام عن رقم الحساب الراجحي ومعرفة iban مصرف الراجحي لعملاء المصرف سنقوم بتعريف القارئ على نموذج صياغة الرقم وهو كالآتي:

ايبان المصرف يبدا بكم يبدأ أولا برمز البلد وهو SA.

ثم رقمان مسميان بحقل التدقيق.

بعد ذلك رقمين مسميان أيضا بمعرف الصراف.

يليهما رقم الحساب والذي هو 18 رقما وحرفا.

بهذا نكون قد وضحنا للقارئ كيفية معرفة رقم الحساب ورقم الايبان للعميل والطرق المتعددة للحصول عليهم وسبب إنشاء رقم الآيبان وخطوات معرفة رقم الآيبان من بنك الراجحي.