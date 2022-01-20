كيفية الاستعلام عن الإسكان برقم السجل المدني 1443

تحرص دائما وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من التسهيلات لجميع المواطنين وخاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، مما ادى إلى التعامل مع الإنترنت والتكنولوجيا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من الإصابة، لذلك قامت وزارة الإسكان بعمل الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية 1443 الكترونيا، وسوف نوضح فيما يلي طريقة الاستعلام بالتفصيل.

خطوات فتح الحساب الشخصي في إسكان

لكي يستطيع الأفراد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان يجب عمل حساب شخصى على موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي وزارة الإسكان. “هنا” الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

يختار المواطن كلمه سكني من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم يضغط على تسجيل الدخول.

يكتب المواطن رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح

يملأ جميع البيانات المطلوبة منه

ثم تضغط على التالي

خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان برقم السجل المدني

من أسهل الطرق بالنسبة لجميع المواطنين للاستعلام عن طلب الإسكان هو استخدام رقم السجل المدني، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الإجتماعي بالخطوات التالية

تسجيل الدخول على منصة نفاذ الوطني الموحد

الضغط على الخدمات العامة.

ثم يختار المواطن الاستعلام.

كتابة رقم السجل المدني بشكل صحيح.

ثم الضغط على كلمة التالي، وسوف تظهر جميع المعلومات التي ترتبط بالطلب الخاص بالمواطن.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الإسكان

يتقدم المواطن إثبات بالمبلغ الذي يحصل عليه شهريا إذا كان من عمل أو معاش. تقديم السجل الخاص بالعائلة هو الشخص المسؤول عنهم. يوفر المواطن بعد المستندات الأخرى مثل الوثائق التي تقوم وزارة الإسكان بطلبها للحصول على الدعم السكني. بطاقة الهوية الوطنية للمواطن.

شروط الحصول على دعم الإسكان 1443

توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية وحدات الإسكان ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط في المتقدم لكي يتم الحصول عليها ومن هذه الشروط ما يلي