طريقة الحجز الإلكتروني سكني 2022 من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين. حيث يعد برنامج سكني أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة عام 2017. بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بهدف تأمين أراضي البناء والشقق السكنية للمواطنين .

برنامج سكني

أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية. وقد خصص برنامج سكني ما يقرب من 280 ألف منتج سكني في مختلف المدن ومناطق المملكة. إضافة إلى 120 ألف وحدة سكنية . ومن الجدير بالذكر أن البرنامج وزع حوالي 75 ألف قطعة أرض صالحة للسكن على ما يقرب من 85 ألف مواطن وخصص ما يقرب من 300 ألف منتج سكني عام 2018. ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى زيادة نسبة امتلاك السعوديين للمنازل من 60 % لتصبح 73,6%.

طريقة الحجز الإلكتروني سكني 2022

يمكن الحجز إلكترونيًا في برنامج سكني بالخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع منصة سكني

النقر على أيقونة التسجيل في سكني ثم تسجيل الدخول لمن يمتلك حساب مسبق أو فتح حساب جديد للمستفيدين الجدد من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التفعيل ثم التحقق من الأهلية للاستفادة من برنامج سكني إلى جانب المعلومات المُدخلة .

تصلك رسالة نصية بها المعلومات الخاصة بك

ثم النقر على خيار التقديم ابدأ في قراءة الأحكام والشروط والموافقة عليها

ابدأ في الإجابة على الأسئلة والنقر على استكمال وبعد إتمام التسجيل تظهر لك رسالة ” تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني ” ثم النقر على منصة السوق الإلكتروني لاستكمال الحجز.

شروط الحجز في برنامج سكني

للحجز في برنامج سكني لابد من توافر الشروط الآتية:

ألا يكون المتقدم من المستفيدين السابقين في برنامج سكني.

عجز الأسرة عن شراء وحدة سكنية. وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وأن يكون الشخص المتقدم عائلًا لأسرة. ولا يقل العمر عن 25 عام

عدم امتلاك الأسرة لأي عقار أو أي وحدة سكنية أخرى.

كيفية التسجيل في سكني الأراضي المجانية