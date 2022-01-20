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طريقة الحجز الإلكتروني سكني 2022 من أبرز الأشياء التي يبحث عنها الكثيرين. حيث يعد برنامج سكني أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة عام 2017. بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بهدف تأمين أراضي البناء والشقق السكنية للمواطنين .
برنامج سكني
أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية. وقد خصص برنامج سكني ما يقرب من 280 ألف منتج سكني في مختلف المدن ومناطق المملكة. إضافة إلى 120 ألف وحدة سكنية . ومن الجدير بالذكر أن البرنامج وزع حوالي 75 ألف قطعة أرض صالحة للسكن على ما يقرب من 85 ألف مواطن وخصص ما يقرب من 300 ألف منتج سكني عام 2018. ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى زيادة نسبة امتلاك السعوديين للمنازل من 60 % لتصبح 73,6%.
طريقة الحجز الإلكتروني سكني 2022
يمكن الحجز إلكترونيًا في برنامج سكني بالخطوات الآتية:
- التوجه إلى موقع منصة سكني
- النقر على أيقونة التسجيل في سكني ثم تسجيل الدخول لمن يمتلك حساب مسبق أو فتح حساب جديد للمستفيدين الجدد من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التفعيل ثم التحقق من الأهلية للاستفادة من برنامج سكني إلى جانب المعلومات المُدخلة .
- تصلك رسالة نصية بها المعلومات الخاصة بك
- ثم النقر على خيار التقديم ابدأ في قراءة الأحكام والشروط والموافقة عليها
- ابدأ في الإجابة على الأسئلة والنقر على استكمال وبعد إتمام التسجيل تظهر لك رسالة ” تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني ” ثم النقر على منصة السوق الإلكتروني لاستكمال الحجز.
شروط الحجز في برنامج سكني
للحجز في برنامج سكني لابد من توافر الشروط الآتية:
- ألا يكون المتقدم من المستفيدين السابقين في برنامج سكني.
- عجز الأسرة عن شراء وحدة سكنية. وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- وأن يكون الشخص المتقدم عائلًا لأسرة. ولا يقل العمر عن 25 عام
- عدم امتلاك الأسرة لأي عقار أو أي وحدة سكنية أخرى.
كيفية التسجيل في سكني الأراضي المجانية
- الولوج إلى موقع وزارة الإسكان السعودية
- النقر على أيقونة سكني ثم اختر نظام الحجز الإلكتروني
- تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة والنقر على تقديم
- اقرأ الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم الإجابة على السؤال الخاص بأهليتك
- والنقر على استكمال التسجيل ثم الدخول لمنصة السوق
- وأدخل بيانات مكان السكن الحالي واختيار المنتجات السكنية المفضلة والدخل الشهري وطبيعة العمل وطريقة التواصل
- النقر على حفظ وتحديد نوع المشروع ومكانه ثم النقر على بحث ثم النقر على تصفح المشاريع
- اختر المدينة واختر مشروع فيها ومعاينة المشروع والتسجيل في قائمة الانتظار
- ثم حدد قطعة الأرض ثم التحقق من كل البيانات المتعلقة بالأرض والنقر على حجز
- ثم النقر على توقيع العقد وقراءة الشروط والتوقيع برسالة نصية ثم إضافة رقم المرسل والنقر على التوقيع ليتم الحجز رسميًا.
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