نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار لحظة بلحظة ونتيجة المباراة تقدم الافيال بهدفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الأن متابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار لحظة بلحظة وهي المباراة التي ينتظرها الملايين، من جمهور الجزائر والوطن العربي، حيث ستقام المباراة في اطار الجولة الاخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، منتخب الجزائر في موقف لا يحسد عليه خاصة بعد تعرضه للهزيمة في المباراة الماضية أمام منتخب بهدف مقابل لاشىء واصبح رصيد الجزائر نقطة واحدة، من تعادله في أول مباراة مع منتخب غنيا الاستوائية، وأصبح لزاماً عليه تحقيق الفوز اليوم.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

تنطلق بعد قليل منتخب الجزائر نظيره الإيفواري، التي سوف تقام مساء اليوم الخميس 20 يناير 2021، وسوف تبدأ المباراة

في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر ودول المغرب العربي

في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسودان

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

تذاع جميع مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports المشفرة وهي تستحوذ علي كافة الحقوق الخاصة بنقل فعاليات البطولة ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان beIN Sports HD 1 Max وسوف تكون بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وهناك عدد من القنوات المفتوحة ستقوم بنقل هذه المباراة مباشرة من بين هذه القنوات:

القناة الأرضية الجزائرية Programme NationalHD والتي تقوم بنقل بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث استطاعت الحصول على حق نقل عشر مباريات

تردد القناة: 11680.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تشكيل منتخب الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – عبد القادر بدران – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – راميز زروقي – يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

تشكيل كوت ديفوار كالتالي..

حراسة المرمى: على بادارا سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

ابدأ الان السلام الوطني للمنتخبين الجزائري وكودفوار وبعد قليل سوف تبدأ أحداث الشوط الأول من المباراة وسنتابع معكم أحداث المباراة بالتفصيل