أحصل على 200 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون شرط اعتماد جهة العمل

أحصل على 200 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا العرض التمويلي أحد أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد ، والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

أحصل على 200 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل سريع وفورى بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة أصول الحديثة للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الشركة هذا القرض الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، فرصة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وبدون شرط اعتماد جهة العمل ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح للمواطنين في المملكة.

مزايا التمويل الشخصي من شركة أصول الحديثة للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة أصول الحديثة للتمويل بتصميم تمويل شخصي نقدى بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. وفرت شركة أصول الحديثة للتمويل التمويل الشخصي للعملاء بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي. يمكن لموظفي القطاع الحكومي المدنى والعسكري أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض شركة أصول الحديثة للتمويل بدون الحاجة إلى إتفاقية مع جهة العمل الخاصة بالعميل. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي. أتاحت شركة أصول الحديثة للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة أصول الحديثة للتمويل