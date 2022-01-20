التسجيل في سكني أراضي مجانية 2022 sakani.housing.sa خطوات تسجيل دعم سكني 1443

التسجيل في سكني أراضي مجانية 2022 sakani.housing.sa يعد برنامج سكني أراضي مجانية من الخدمات والبرامج الخيرية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع وزارة الإسكان السعودية لتقديم مسكن أو بمعنى أصحى قطعة أرض قابلة للإسكان يقوم ببنائها المواطن وعمل مسكن خاص به وذلك بالنسبة للمواطنين السعوديين الذين لا يملكون أي عقار سكني خاص بهم، وتعمل المملكة دائمًا على توفير كافة الخدمات والإعانات سواء المادية أو السكنية لمواطنيها التي حالتهم المادية غير سارة حتى يستطيعوا التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة.

الشروط اللازم توافرها لتقديم على برنامج سكني أراضي مجانية

على المواطن المتقدم على دعم الأراضي السكنية أن يكون سعودي الجنسية ويعيش بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم على الدعم أحد المستفيدين من الدعم السكني ولا يقل عمره عن 25 عامًا.

ويجب أن يكون المواطن المتقدم على المنحة هو عائل أسرته.

لا يجب أن يكون للمتقدم أي سكن أو عقار سكني خاص به ولا حتى قطعة أرض سكنية داخل أراضي المملكة.

كما أنه يجب ألا يكون واحدًا من المواطنين المستفيدين من برامج الدعم الذي تقدمه المملكة من قبّل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية. كيفية التسجيل والتقديم على منصة الدعم السكني 1443

يقوم المواطن المتقدم على قطعة الأرض السكنية أن يزور الموقع الرسمي الإلكتروني لخدمة الدعم الخاصة بالوزارة من خلال الرابط sakani.housing.sa .

. بعد ذلك ينقر على أيقونة “خيار الخدمات” الموجودة أمامه على الصفحة الرئيسية للمنصة.

ثم يقوم بالنقر على “منصة سكني” والتي هي إحدى الخيارات التي ستظهر أمامه بعد النقر على خيار الخدمات.

يقوم المواطن بملء كل البيانات المطلوبة منه بعد اختيار منصة سكني والتي تشمل الاسم الرباعي، رقم الهاتف المحمول، رقم الهوية الوطنية الشخصية ومحل إقامة المواطن الحالية.

بعد ذلك يقوم بكتابة وملء كل البيانات المطلوبة منه والمتمثلة في نوع وطبيعة عمل المواطن وحالته الاجتماعية والاقتصادية وعدد أفراد أسرته.

وأخيرًا حتى تتم عملية التسجيل بنجاح قم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم السعودي ورقم الكود التعريفي ويقوم بعدها برفع كافة المستندات والأوراق الرسمية التي تفيد صحة ما أدخله.

التواصل مع منصة سكني

يمكنك التواصل عبر الهاتف للاستفسارات حول الحصول على ارض مجانية من سكني عبر:-