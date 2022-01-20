شروط استحقاق سكني 1443

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عمر شويل - جدة شروط استحقاق سكني، يوضح برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والذي يمكن الأسر من تملك مسكنها الأول في أن الشخص الأعزب لا يحق له دعم سكني، حيث أنه من شروط الحصول على الدعم و الاستحقاق للدعم السكني أن يكون المتقدم متزوج، حيث أن التسجيل سوف يكون عبر منصة السكني ابتداء من يوم 20 من شهر يناير لعام 2022

كما أن الوزارة خصصت الموقع الالكتروني للتقديم عليها من خلال بوابة سكني ولكن يواجه بعض المشكلات التقنية بسبب الضغط الكبير عليه، وسنذكر لجميع المواطنين طريقة التسجيل للحصول على الدعم المقدم من سكني.

شروط التقديم إلى سكني

هناك بعض الشروط التي أعلنتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الدعم السكني المقدم ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم على الأراضي السعودية بشكل دائم، لذلك لا يحق الدعم للوافدين والمقيمين.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما ويثبت ذلك بالمستندات.

لا يجوز أن يحصل المتقدم على الدعم السكني مرتين.

يجب أن يكون من الأسر الأقل دخلا، ولا تكون لديه ثروة عليها.

يجب أن يقدم ذمة مالية بالعمل أو المعاش الذي يتقاضاه.

يجب على السيدة الارمله او المطلقه تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.

طريقة التقديم في الدعم السكني

تعلن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم للحصول على الدعم السكني المقدم من الوزارة، حيث أنها تحرص دائما على تقديم المساعدات المادية وغيرها لجميع المواطنين حتى تعينهم علي الحياة، وقد أعلنت أن التقديم الكترونيا، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد فعلى من يرغب فى التقديم اتباع الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان في المملكة من خلال مقال “هنا” الإسكان تسجيل دخول برقم الهوية

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

يختار الحصول على الدعم السكني.

يملأ المواطن جميع البيانات المطلوبة منه، من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني هو البيانات الشخصية.

يكتب رقم السجل المدني بطريقة صحيحة في المكان المخصص له

يدخل المواطن رقم المرور ثم يختار من الوحدات السكنية المعروضة

بعد ذلك اضغط على كلمة حفظ

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