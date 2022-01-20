الاستخبارات الأمريكية تكشف نتائج التحقيق حول متلازمة هافانا الغامضة

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، إن الوكالة "تتابع هذه القضية المعقدة بدقة تحليلية وحرفية سليمة، وقد خصصت موارد مكثفة لهذا التحدى"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.
وأضاف: "بينما توصلنا إلى بعض النتائج المؤقتة المهمة، فإننا لم ننتهى، وسنواصل مهمتنا للتحقيق فى هذه الحوادث، وتوفير الوصول إلى رعاية عالية المستوى لمن يحتاجون إليها".
وقال مسؤولون بالوكالة إن معظم الحالات المسجلة بهذه الأعراض (نحو ألف حالة)، يمكن تفسيرها لأسباب بيئية أو بسبب الإجهاد أو لحالات طبية لم تشخص من قبل، وهو أمر قوبل برفض وغضب من بعض الضحايا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
فى السياق ذاته، أوضح مسؤولون أمريكيون أن التقرير الأولى للاستخبارات لا يعتبر نتيجة نهائية لإدارة الرئيس جو بايدن أو لمجتمع المخابرات الكامل، وأن هناك العديد من التحقيقات الأخرى الجارية بشأن المتلازمة، بحسب شبكة "إن بى سى نيوز".
وما زالت الوكالة غير قادرة على تحديد مصدر عدد كبير من الحالات، ومع ذلك، لا يستبعد التقرير الأولى للاستخبارات الأمريكية "احتمال أن يكون سبب الحوادث الغامضة سلاح متطور".
خلصت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب فى عام 2020، إلى أن طاقة التردد اللاسلكى للإشعاع التى تشمل الموجات الدقيقة، ربما كانت وراء إصابة الدبلوماسيين فى جميع أنحاء العالم بهذه الأعراض غامضة المصدر.
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