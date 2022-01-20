أشتية يطالب بوقف قرار إسرائيل غلق منظمات المجتمع الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية الأمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدنى الفلسطينى واعتبارها "إرهابية"، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال لقائه مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية لين هاستينجز وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، حيث دعا أشتية، لضغط دولى جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة، والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية. وناقش أشتية مع هاستينجز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة، بما يساهم فى خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلى. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطينى، خلال اللقاء، الأوضاع المالية الصعبة التى تواجهها الحكومة، مشددا على دعم الحكومة الفلسطينية لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف الى جانبها ضد هذا القرار الجائر.

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