الصحة العالمية: انخفاض عدد إصابات كورونا الأسبوعية بإفريقيا وتراجع الوفيات

جدة - نرمين السيد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا فى أفريقيا قد انخفضت بشكل كبير كما تراجعت الوفيات لأول مرة منذ ذورة الموجة الوبائية الرابعة التى دفعها متغير أوميكرون.





وذكرت المنظمة فى مؤتمر صحفى لمكتبها الإقليمى لإفريقيا اليوم الخميس أن هذا التراجع يشير إلى تجاوز القارة أقصر فترة ارتفاع لها حتى الآن والتى استمرت 56 يوما.

وقالت المنظمة إن عدد الحالات المبلغ عنها حديثا قد انخفض بنسبة 20% فى الأسبوع المنتهى فى 16 يناير، بينما انخفضت الوفيات بنسبة 8%، ونوهت المنظمة إلى أن الانخفاض فى الوفيات لا يزال ضئيلا، وأن هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة، ولكن إذا استمر الاتجاه فستكون الزيادة فى الوفيات هى الأقصر التى يتم الابلاغ عنها حتى الآن خلال هذا الوباء.

وأفادت المنظمة بأن جنوب إفريقيا التى أبلغت عن متحور أوميكرون لأول مرة وكانت مسؤولة عن الجزء الأكبر من الحالات والوفيات قد سجلت اتجاها للانخفاض خلال الأسابيع الأربعة الماضية، فى الوقت الذى أبلغت بلدان شمال أفريقيا عن زيادة فى عدد الحالات خلال الأسبوع الماضى وبزيادة نسبتها 55 %.

وفى حين أكدت المنظمة انخفاض أعداد الحالات فى بقية بلدان القارة، فقد أوضحت أن عدد الحالات التراكمية للإصابة بالفيروس قد بلغ حتى 16 يناير حوالى 10.4 مليون حالة فى حين بلغت الوفيات أكثر من 233 ألف حالة وفاة.

وأكدت المنظمة الدولية أن موجة الوباء التى يغذيها أوميكرون قد أدت إلى أدنى معدل تراكمى لحالات الوفاة حتى الآن فى أفريقيا، حيث بلغت 0.68 % مقارنة بالموجات الثلاث السابقة التى كانت نسبة الوفيات فيها أعلى من 2.4 %.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لمكتب أفريقيا بالمنظمة إنه فى حين أن تسارع هذه الموجة وذروتها وتراجعها لم يسبق له مثيل، إلا أن تأثيرها كان معتدلا حيث تبرز أفريقيا مع عدد أقل من الوفيات وانخفاض فى حالات دخول المستشفيات.

وذكرت المنظمة الدولية أنه بينما كانت امدادات اللقاحات لأفريقيا فى ارتفاع فى الأشهر الأخيرة إلا أن معدل التطعيم لا يزال منخفضا، حيث تم تلقيح 10 % فقط من سكان القارة بشكل كامل، وأشارت إلى أن القارة تلقت حتى الآن حوالى 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا.